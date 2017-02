Messmer : Sa femme et son fils jouent un grand rôle dans ses spectacles

En tournée en France jusqu'en décembre – il sera notamment au Grand Rex du 24 février au 5 mars à Paris – avec son spectacle Intemporel, Messmer a accordé une interview au magazine Closer. Le célèbre hypnotiseur québécois a notamment fait des confidences sur sa famille.

Critiqué par un médecin qui lui a reproché de ne pas passer assez de temps à réassocier les spectateurs après les avoir conditionnés vers un état hypnotique, Messmer a tenu à répondre en révélant que sa femme et son fils travaillaient à ses côtés. "[Ce médecin] n'a pas vu mon show ! Mon garçon Antoine, 22 ans, ma compagne, Bellair, plus un troisième assistant sont dans la salle pour repérer les cas lourds et les aider. Je peux compter sur les doigts d'une main ce genre de problèmes depuis plus de trente ans de scène. Ce n'est pas dû à l'hypnose, mais à une médication ou à une dépression", déclare-t-il.

Le célèbre "fascinateur" a rencontré sa compagne sur scène lors d'un de ses spectacles. "Elle est venue me voir après et m'a dit : 'J'aimerais que ce que vous avez fait sur mon cerveau, je puisse le faire à mon tour sur moi-même.'" Ils ne se sont plus jamais quittés. Et l'hypnose est une histoire de famille puisque leurs fils Antoine et Cédérick pratiquent cet art. "Ce n'est pas héréditaire, ça s'apprend. C'est notre façon de penser qui est héréditaire. Ils ont baigné là-dedans tout petits, comme moi enfant. Et comme aussi mon petit-fils qui, à 7 ans, s'amuse déjà à faire des spectacles à la maison", précise-t-il.

L'homme de 45 ans que l'on retrouve régulièrement sur TF1 dans Stars sous hypnose, espère bien continuer longtemps sa carrière, entouré de ses proches. Hypnothérapeute avant de devenir hypnotiseur, Messmer confie dans la suite de l'entretien combien l'hypnose pouvait aider à surmonter des épreuves comme le burn-out et le deuil. D'ailleurs, il a déclaré qu'il aurait bien aimé aider Céline Dion à surmonter la mort de René et profite de son entretien pour lui faire passer un message : si elle a besoin d'aide, il est là pour elle !

