Met Gala 2018 : Kim Kardashian, Kylie et Kendall Jenner en force !

Lundi 7 mai, le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York organisait son gala de charité annuel et la présentation de sa nouvelle exposition. Le Met Gala 2018 a pour thème "Corps célestes : Mode et imagerie catholique". Comme chaque année, le petit jeu consiste à voir quelles célébrités se jettent à corps perdus dans le thème et s'en amusent (on pense à Rihanna, chaque année impeccable), et quelles sont celles qui jouent la sécurité... C'est le cas de Kim Kardashian et ses demis-soeurs Kylie et Kendall Jenner qui ont monté les marches du musée sans extravagance mais dans des looks d'une efficacité redoutable.

Un an après avoir joué la carte de la simplicité dans une robe de dentelle blanche signée Vivienne Westwood, Kim Kardashian, à nouveau sans Kanye West pour l'accompagner, a choisi cette année des lignes épurées mais une création or signée Versace. On y retrouve les croix chers à Donatella et au regretté Gianni. Sa robe rappelle les ornements les plus précieux d'une madone italienne... Cette création met parfaitement en valeur les courbes affolantes de Kim et son décolleté, discrètement illuminé par une croix en diamants de la créatrice Lorraine Schwartz. Divin !

De son côté, Kendall Jenner était angélique dans une combinaison-pantalon blanche. Le top model a choisi une création Off-White, le très pointu label du créateur, DJ et bras droit de Kanye West, Virgil Abloh. Ce dernier vient d'être nommé à la tête de la création homme chez Louis Vuitton, preuve que son envol ne fait que commencer. En haut des marches, Kendall a retrouvé son amie Bella Hadid dans une robe noire de cuir signée Gareth Pugh x Chrome Hearts.

Plus classique et plus dark, Kylie Jenner portait des bijoux Chopard avec sa robe noire, très structurée et hypermoderne, forcément signée Alexander Wang. Mais Kylie avait un atout supplémentaire puisqu'elle est arrivée au bras de son compagnon Travis Scott. La jeune femme de 26 ans a donné naissance à leur premier enfant, Stormi, le 1er février dernier.