Met Gala 2018 : Natalia Vodianova à couper le souffle au bras d'Antoine Arnault

Pour Natalia Vodianova, le Met Gala 2018 fut une réussite. La bombe russe de 36 ans est arrivée au bras de son chéri Antoine Arnault. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a provoqué quelques jalousies. Son visage adolescent et son corps de rêve (après cinq enfants) laisseraient imaginer que la belle a passé un pacte avec le diable...

Cela tombe à merveille, le thème du soir était celui de l'exposition "Corps célestes : Mode et imagerie catholique" que le Metropolitan Museum of Art de New York accueillait ce lundi 7 mai. Adepte du style boyish, la belle russe a troqué la traditionnelle robe pour un ensemble Balmain scintillant imaginé par Olivier Rousteing. La tenue rendait ainsi hommage à la dimension ornementale d'un catholicisme clinquant – qui fut jadis critiqué pour ce côté un brin ostentatoire quand son guide prônait à la base la charité et la pauvreté – tout en mettant une imposante croix sur la poitrine. Sur Instagram, le mannequin n'a pas manqué de mettre en avant son look du soir...