Met Gala 2019 : Le striptease de Lady Gaga, en lingerie sur le tapis rouge

Le Met Gala 2019 s'est déroulé lundi 7 mai. La grand-messe de la mode, organisée par Anna Wintour en faveur du Costume Institue du Metropolitan Museum of Art, avait pour thème Camp: Notes on fashion. Camp fait référence ici à une sous-culture gay, une forme d'humour outrancier dont les films de John Waters sont les plus beaux exemples. Le public était donc en droit d'attendre des looks incroyables et fun de la part des invités. Lady Gaga, marraine du dîner aux côtés d'Harry Styles, Serena Williams et Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci, n'a pas déçu avec un strip-tease inattendu.

Avant d'arriver sur le tapis rose layette du célèbre musée new-yorkais, Lady Gaga est partie à pied à quelques rues de là. Entourée de danseurs, de la maquilleuse Sarah Tanno et de son propre photographe, la star portait une immense robe rose de satin, spécialement créée pour elle par Brandon Maxwell.

Une fois sur le tapis rose, la star a entamé un drôle de strip-tease. Après avoir été mitraillée dans sa robe rose, ses danseurs et Brandon Maxwell commencent à la lui retirer. En dessous, Gaga porte une robe du soir noir au glamour très hollywoodien. Elle fait quelque pas et prend le temps de poser de nouveau. La chanteuse n'en reste pas là et se défait de cette nouvelle tenue. En dessous, elle porte un fourreau rose très Marylin Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes (1953). La star tire un petit charriot sur lequel se trouvent des chapeaux de cow-boy roses (clin d'oeil à son dernier album Joanne), mais aussi des bouteilles de champagne et le nécessaire pour se refaire une beauté.

Après ce nouveau tour de piste, Lady Gaga se débarrasse de sa dernière robe. La voici en collants et lingerie scintillants. La star s'allonge sur les marches du musée. Autour d'elle, les photographes n'en reviennent pas du petit spectacle que vient d'offrir la star. Sexy, espiègle et absolument too much, Lady Gaga était parfaitement dans le thème !