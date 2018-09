Meurtre d'Hélène Pastor : Ses petits-enfants traumatisés

Pour les semaines à venir, Gildo Pallanca-Pastor, fils de l'héritière et femme d'affaires Hélène Pastor, met sa vie entre parenthèses le temps du procès aux assises d'Aix-en-Provence des dix personnes présumées responsables de l'assassinat de sa mère. Dans un grand dossier publié par L'Express.fr, Gildo Pallanca revient en détail sur cette tragédie familiale, ce meurtre qu'aurait commandité son beau-frère Wojciech Janowski. Pallanca raconte aussi pourquoi il a quitté Monaco avec sa femme et leurs deux fils. Un départ précipité par une rencontre capitale mais surtout un départ nécessaire.

Un miraculé

Quand Hélène Pastor a été assassinée, elle sortait de l'hôpital de Nice où son fils Gildo se remettait bien difficilement d'un double AVC. Un an après, encore lourdement handicapé, Gildo et son épouse embarquent pour New York (l'avion lui est encore interdit). Il rencontre un spécialiste mondial, José Gutierrez, neurologue à l'université de Columbia. Ce dernier lui affirme que sa marge de progression est énorme avec les bons soins et une rééducation adaptée. C'est le déclic pour Gildo et son épouse Clémentine de Salteur de La Serraz qui décident de refaire leur vie à New York. Entre les mains de l'équipe de ce médecin, Gildo fera des progrès qu'il n'espérait plus : "Ils ont fait de moi un miraculé !"

Ce départ à New York est aussi une nécessité pour prendre un peu de distance avec l'affaire et permettre à ses fils de tourner la page. Âgé de 7 et 5 ans au moment de l'assassinat de leur grand-mère, ils en ont été heurtés comme le confie leur père dans L'Express : "Dans notre décision, l'envie de changer d'air a aussi compté, bien sûr. Nous avions besoin de mettre de la distance entre nous et Monaco. Nos enfants ont été traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils continuent d'être suivis par des médecins, pour tenter de leur faire oublier les images terribles qui les hantent. J'aimerais tellement qu'ils ne gardent que les bons souvenirs ! J'ai accroché une grande photo d'eux en train de faire du tricycle, en compagnie de leur grand-mère, au-dessus du réfrigérateur de la cuisine."

Au Parisien, dans son édition du 14 septembre, Gildo Pallanca disait de la défunte : "Ma mère était une femme d'intérieur et une femme d'affaires, à la fois aimante et dure professionnellement avec ses enfants, drôle aussi ! Une vraie 'mama' à l'italienne ! En fait, elle préférait de loin être une femme d'intérieur. Mes deux fils, dont elle s'occupait beaucoup, aimaient leur grand-mère à la folie." Du côté de sa fille Sylvia Pastor, Hélène avait deux petites-filles : une aînée, que Wojniech Janowski a élevée, et celle que Sylvia a eue avec lui. On peine à imaginer leurs peines à toutes...

Depuis New York, Gildo Pallanca dirige le constructeur de véhicules électriques Venturi Automobiles. Il ne rentre qu'un mois par an en principauté. "C'est bien suffisant."

Le procès de Janowski et de neuf autres personnes suspectées d'être impliquées dans cet assassinat se poursuit jusqu'au 19 octobre. "Une fois que le verdict sera rendu, estime Gildo Pallanca dans L'Express, je pourrai enfin reprendre une vie normale et recommencer à bâtir des projets pour l'avenir."