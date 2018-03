Meurtre de Sophie Lionnet: Le fondateur de Boyzone et son ex "manipulatrice"

Il est resté un peu plus d'un an avec Sabrina Kouider. Parce qu'il a partagé la vie de cette Française de 35 ans jugée depuis le 19 mars pour le meurtre de Sophie Lionnet et que son ex-compagne accusait sa jeune fille au pair de 21 ans de comploter avec lui, Mark Walton a été appelé à témoigner lundi 26 mars à Londres.

Aujourd'hui installé à Los Angeles, le fondateur du célèbre boysband Boyzone a livré un portrait glaçant de Sabrina Kouider avec qui il a eu un enfant, un garçon né en 2013 qu'il n'a vu que deux fois et qui est né aux États-Unis sans qu'il en soit averti. Son ex-compagne lui avait fait croire qu'elle avait perdu le bébé avant de lui révéler sa naissance, une annonce inattendue que la Française avait envisagée comme une surprise.

"C'est une femme très intelligente, calculatrice, manipulatrice" et "capable, en l'espace de quelques secondes, de devenir assez effrayante", a ainsi témoigné Mark Walton devant la cour criminelle de l'Old Bailey comme le rapporte Le Parisien dans son édition du 27 mars 2018. "C'est sans aucun doute la relation la plus tumultueuse que j'ai eue", a-t-il ajouté.

Leur histoire débute en 2011 après un coup de foudre survenu dans une banque du quartier de Notting Hill, à Londres. Malgré le caractère particulièrement instable de sa partenaire qui n'a par exemple pas hésité à crier à plusieurs reprises dans la rue "M. Boyzone est fauché, il n'a pas d'argent !", Mark Walton supporte toutes ses folies, même lorsqu'elle appelle la police pour clamer qu'il maltraite leur chat... qui n'existe en réalité pas. "Elle était toute ma vie", reconnaît le musicien. La Française va jusqu'à installer des caméras de surveillance dans leur maison, un dispositif destiné à surveiller les nounous qu'il n'a découvert qu'ultérieurement. Les employés ne faisaient d'ailleurs jamais long feu, toujours accusées de vol, de maltraitance ou de porter un trop grand intérêt à Mark Walton. Puis vient la rupture en 2012, lorsque Sabrina Kouider, déjà maman d'un garçon et enceinte de trois mois, s'en va s'en prévenir.

S'il a pu éclairer la cour sur la personnalité trouble de son ex-compagne, le fondateur de Boyzone n'a en revanche rien pu dire sur Sophie Lionnet, qu'il n'a jamais rencontrée. Sabrina Kouider accusait pourtant la jeune fille au pair d'avoir aidé Mark Walton à la droguer et à la violer ainsi que ses proches. "Absolument pas", s'est-il défendu, abattu face à de telles accusations.

Sabrina Kouider est actuellement jugée avec son compagnon Ouissem Medouni, un Français de 40 ans. Les accusés, qui ont reconnu avoir voulu se débarrasser du corps de Sophie Lionnet en septembre 2017 mais pas l'avoir assassinée, risquent la perpétuité.