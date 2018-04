Meurtre de Sophie Lionnet, sa patronne avoue : "Je l'ai frappée, frappée"

Les mots de celle qui employait Sophie Lionnet et lui a fait vivre les pires horreurs étaient très attendus. Décrite comme une "manipulatrice" par son ex-compagnon Mark Walton, le fondateur du groupe Boyzone, Sabrina Kouider a livré "des "explications hallucinées" comme le rapporte Le Parisien dans son édition du samedi 28 avril 2018.

Alors que son procès pour le meurtre de la jeune fille au pair de 21 ans dure depuis un mois à la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres, Sabrina Kouider s'est confiée sur son enfance chaotique marquée par drame : l'agression sexuelle dont elle a été victime aux alentours de 7 ans, par un oncle en Algérie. Ce fait avait précédemment été évoqué par le coaccusé du procès, son compagnon Ouissem Medouni, dont elle a dressé un portrait à charge : "Il était avec moi pour le sexe, rien d'autre, et l'argent." L'ex analyste financier de 40 ans originaire de Vigneux-sur-Seine (Essonne) a pourtant reconnu avoir accepté de brûler le corps de Sophie Lionnet pour elle, par amour. Suite à son agression sexuelle, la Française de 40 ans a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, "défenestration, absorption de détergents", des épisodes qui n'ont pourtant aujourd'hui rien de réels pour l'accusée.

Sabrina Kouider est revenue sur la paranoïa qu'elle a développée et que Mark Walton et Ouissem Medouni ont tous les deux décrits lors de leurs interventions. La mère de deux enfants s'est persuadée que Sophie Lionnet complotait avec le fondateur de Boyzone pour s'en prendre à elle et à leur fils. En mai 2017, son fils alors âgé de 5 ans aurait évoqué "une mystérieuse maison, où un homme se prétendant son 'papa' le menace avec un pistolet et lui donne des friandises pour qu'il garde le secret..." Une maison dont Sophie Lionnet n'a jamais reconnu l'existence malgré le harcèlement de sa patronne. "J'ai cru mon fils et je le crois toujours", a défendu Sabrina Kouider restant persuadée que son ex Mark Walton a violé ses enfants.

Après des semaines d'interrogatoire en partie filmés et extrêmement violents, Sophie Lionnet a fini par lâcher le récit que sa patronne souhaitait entendre. Se sentant "trahie", Sabrina Kouider a raconté comme un jour elle s'en est pris à sa nounou avec un câble électrique : "J'étais tellement en colère... Alors, j'ai pris ce câble, je l'ai frappée, frappée, tout en criant le nom de mes enfants, j'aurais fait n'importe quoi pour eux."

Cinq jours plus tard, Sophie Lionnet a succombé aux énièmes coups de sa patronne avant d'être brûlée dans le jardin de leur appartement en pleine journée. Sabrina Kouider et son compagnon Ouissem Medouni encourent la prison à vie.