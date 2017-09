Meurtre et viol de Mélodie Massé : Le suspect livre des détails sordides...

Arrêté par la police, grâce à une empreinte génétique, Cédric Bernasconi a reconnu le meurtre et le viol de la jeune Mélodie Massé, survenu le 13 septembre, à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques). L'individu de 39 ans, connu des forces de l'ordre et suivi par le passé par un psychiatre, a donné aux enquêteurs des détails à glacer le sang...

Dans les pages du journal Le Parisien, on apprend que, pendant sa garde à vue, Cédric Bernasconi s'est exprimé "de manière froide et cohérente" pour expliquer le déroulement des faits. Il a raconté qu'il projetait de cambrioler le domicile de Mélodie Massé – jeune élève infirmière de 23 ans, enceinte de huit mois et compagne Nicolas Espagne, connu des téléspectateurs de NT1 pour avoir participé à 10 Couples parfaits – afin de s'acheter des chaussures avec son butin. Malheureusement repéré par la jeune femme, il s'est dit soudain pris "d'une envie" et l'a alors frappée, attachée et violée...

Cédric Bernasconi, un marginal qui était dans le viseur du maire d'Anglet – Claude Olive affirme en effet avoir échoué à le faire interner d'office à cause du psychiatre qui suivait son dossier du côté de Bayonne –, a raconté avoir "pris le temps de se préparer un café et de boire un whisky" pendant que la malheureuse jeune femme agonisait. Selon les premiers éléments de l'enquête, Mélodie Massé est morte asphyxiée pendant que le suspect prenait la fuite après avoir entendu rentrer son compagnon... Jusqu'à présent, Cédric Bernasconi n'a pas encore été vu par un psychiatre.

Thomas Montet