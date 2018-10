Mia Tindall blasée au mariage d'Eugenie d'York : un mystère élucidé !

Comme sa petite cousine Charlotte de Cambridge, Mia Tindall jouait les premiers rôles en tant que demoiselle d'honneur, le 12 octobre 2018, lors du mariage de la princesse Eugenie d'York, qui a épousé à Windsor son compagnon de longue date, Jack Brooksbank. Mais, à l'inverse de la toujours pétillante fille du prince William et de la duchesse Catherine, la fille de Zara (Phillips) et Mike Tindall ne semblait guère d'humeur, lorsque vint l'heure de poser pour les photos officielles de l'événement...

Son air totalement blasé devant l'objectif du photographe Alex Bramall, qui, deux ans après avoir réalisé un shooting de la princesse Eugenie pour la revue Harper's Bazaar, a immortalisé les jeunes mariés en ce jour si spécial, a attiré l'attention et fait beaucoup réagir. Sur les deux photos prises dans le salon blanc du château de Windsor, l'une en compagnie de la famille du jeune couple et l'autre réunissant autour d'eux demoiselles d'honneur et petits pages, Mia, 4 ans et demi, affiche un visage impassible et glacial. Mais un autre élément a piqué la curiosité des observateurs : la fillette tenait en effet dans sa main pendant cette séance photo un mystérieux objet. Son papa a levé le mystère, s'en expliquant auprès du Daily Mail.

Pas très joueuse, quoique...

Non, il ne s'agissait ni d'un champignon ni d'un inhalateur, comme l'ont spéculé certains internautes, mais tout simplement d'un jouet en matière souple : "Elle voulait aller à l'autel avec, mais je le lui ai pris et je l'ai mis dans ma poche, a relaté l'ancien capitaine du XV de la Rose. Je lui ai dit : 'Je te le rendrai après.' Je n'avais même pas pensé aux photos." Et voilà comment la grande soeur de Lena, née le 18 juin dernier, s'est retrouvée avec cet intrigant accessoire au milieu de ses camarades d'honneur -– ses cousines Savannah et Isla Phillips, la princesse Charlotte, Maud Windsor, son cousin le prince George, mais aussi Teddy Williams, fille de Robbie Williams et sa femme Ayda, et Louis de Givenchy.

Malgré ce que pourraient laisser à penser les deux images en question, Mia Tidall est une petite fille pleine de vie et joyeuse, comme on peut souvent le constater sur les pelouses du Gloucestershire à l'occasion d'événements hippiques que sa maman ne manque pas. Elle est également "très heureuse d'être grande soeur", ainsi que l'a assuré récemment Mike au magazine Hello!.

La famille royale britannique a au total rendu publiques quatre photos du mariage d'Eugenie et Jack. Outre les deux évoquées précédemment, les deux autres mettent en scène les jeunes mariés uniquement, l'une prise sur le vif au Royal Lodge juste avant le dîner du mariage et l'autre, très romantique et en noir et blanc, dans le landau à bord duquel ils ont effectué leur procession après la cérémonie religieuse. La princesse Eugenie d'York en a partagé ultérieurement une cinquième, dont la star est la princesse Charlotte de Cambridge, pour accompagner ses remerciements adressés au public.