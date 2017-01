Michael Bublé abandonne les Brit Awards, priorité à son fils atteint d'un cancer

La rumeur de l'absence de Michael Bublé aux Brit Awards avait initialement été lancée par The Sun. Le tabloïd anglais avançait que ce faux-bond du crooner était directement lié à sa situation familiale particulièrement délicate. Son fils de 3 ans, Noah, est atteint d'un cancer du foie et suit actuellement des séances de chimiothérapie. "En ce moment, sa famille est sa priorité, a confié une source proche du chanteur au Sun. C'était une décision difficile à prendre mais il a décidé de se retirer de la présentation des Brit awards."

Une annulation très bien comprise par les organisateurs de la cérémonie. "Avec tout leur respect pour Michael, les producteurs lui ont donné le temps dont il avait besoin pour prendre sa décision, qu'ils ont complètement comprise", a également indiqué la source. Un remplaçant est actuellement recherché, aucun nom n'a été avancé.

Michael Bublé avait révélé la terrible maladie de son fils aîné en novembre dernier dans un communiqué publié sur sa page Facebook. "Nous sommes dévastés par le récent diagnostic du cancer de notre fils aîné Noah, qui reçoit actuellement un traitement aux États-Unis. Nous avons toujours beaucoup parlé de l'importance de la famille et de l'amour que nous avons pour nos enfants. Luisana et moi allons consacrer tout notre temps et notre attention à aider Noah à guérir et, pour le moment, nous suspendons nos activités professionnelles", avait-il conjointement déclaré avec sa femme, le mannequin Luisana Lopilato.

Parce que Noah est actuellement traité à Los Angeles, toute la famille a passé les fêtes de fin d'année en Californie plutôt que dans sa maison de Vancouver, où Michael Bublé et les siens célèbrent d'ordinaire Noël.

Olivia Maunoury