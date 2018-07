Michael Bublé est papa pour la troisième fois !

"Comment expliquer que notre coeur explose d'amour ? Qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour y penser, a-t-elle écrit en légende de la photo. Je remercie Dieu pour ce cadeau de vie et de joie ! Car regarder dans ses yeux, c'est voir le paradis ! Nous t'aimons à l'infini et au-delà. Nous t'avons attendue, pas seulement pour agrandir la famille... Tu nous apportes la lumière, l'espoir, tu es et sera l'âme de notre vie." Un message d'amour qui pourrait bien faire référence à l'épreuve que le chanteur canadien et sa famille ont dû affronter l'an dernier.