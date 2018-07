Michael Bublé et Luisana Lopilato : Le sexe de leur troisième enfant annoncé !

C'était en mars 2018, sur le tapis rouge des Juno Awards à Vancouver : la sublime actrice et chanteuse argentine Luisana Lopilato avait une grande nouvelle à annoncer. Au bras de son époux, le crooner canadien Michael Bublé, l'artiste confirmait attendre leur troisième enfant. Une très bonne nouvelle après les mois difficiles passés auprès de leur aîné Noah (5 ans en août) qui souffrait d'un cancer du foie depuis fin 2016.

Invité sur les ondes de Today FM, Michael Bublé a enfin révélé le sexe du futur bébé. Après deux garçons, Noah et son petit frère Elias (2 ans et demi), le Canadien et son épouse depuis 2011 vont accueillir une fille : "Ma petite fille arrive dans trois semaines et je ne l'ai jamais dit en public avant aujourd'hui. On attend une fille."

Le couple aura réussi a gardé le secret jusqu'au neuvième mois de grossesse. Une prouesse quand on se souvient des rumeurs très insistantes avant la confirmation de Luisana en mars. Le propre frère de la maman, l'acteur Darío Lopilato, s'était fait piéger par un reporteur. Il avait bredouillé et bien ramé avant de se reprendre quand on lui avait demandé s'il allait de nouveau devenir tonton...

Cela fait presque dix ans que Michael Bublé et Luisana Lopilato s'aiment. En 2009, le chanteur lui dédiait le tube Haven't Met You Yet. En novembre 2016, la nouvelle du cancer de leur fils aîné a évidemment été terrible pour le couple. Le petit Noah s'est battu comme un lion et est en rémission depuis l'été 2017. Il ne leur manquait plus qu'une petite soeur pour parfaire ce bonheur retrouvé.