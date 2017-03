Michael Bublé renonce à une autre cérémonie, son fils malade reste sa priorité

Les nouvelles de son fils de 3 ans, engagé dans un combat contre le cancer, sont bonnes, pour autant, Michael Bublé ne se sent pas encore prêt à revenir sous les feux des projecteurs. Alors que le chanteur canadien de 41 ans devait présenter la cérémonie musicale des Juno Awards le 2 avril prochain, il laissera finalement sa place à deux de ses compatriotes, le chanteur Bryan Adams et le comédien Russell Peters.

Les organisateurs de l'événement ont confirmé l'absence de Michael Bublé dans un communiqué, tout en lui apportant leur soutien. "Nos pensées continuent d'aller à Michael. Nous respectons son engagement continu envers sa famille et avons hâte de travailler de nouveau avec lui dans le futur", ont-ils indiqué dans le document.

Ce n'est pas la première fois que Michael Bublé se retire de la présentation d'une cérémonie. Le crooner avait renoncé aux Brit Awards qui se sont déroulés le 22 février dernier à Londres. Quelques jours après l'annonce de son absence, l'artiste avait donné des nouvelles de Noah. "Les médecins sont très optimistes quant à l'avenir de notre petit garçon", avaient fait savoir Michael Bublé et sa charmante épouse, l'actrice argentine Luisana Lopilato, dans un communiqué transmis à la presse. Ces nouvelles faisaient suite aux déclarations de la tante de Noah, Daniela Lopilato qui n'avait pas hésité à se montrer moins réservée en lâchant que "le cancer [était] parti". "Noah est en voie de rétablissement et nous sommes très heureux que ce soit le cas, avait également indiqué Daniela Lopilato. Ses parents s'exprimeront quand ils le voudront."

Michael Bublé et sa femme avaient confirmé le cancer du foie de leur fils – découvert au cours d'une biopsie pratiquée dans une clinique de Buenos Aires – en novembre dernier. "Nous sommes dévastés par le récent diagnostic du cancer de notre fils aîné Noah, qui reçoit actuellement un traitement aux États-Unis. Nous avons toujours beaucoup parlé de l'importance de la famille et de l'amour que nous avons pour nos enfants. Luisana et moi allons consacrer tout notre temps et notre attention à aider Noah à guérir et, pour le moment, nous suspendons nos activités professionnelles", avaient-ils conjointement indiqué dans un message posté sur Facebook. Michael Bublé et Luisana Lopilato sont également les parents d'un petit Elias, né en janvier 2016.

