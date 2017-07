Michael Bublé : Sa femme aux petits soins pour Noah, libéré du cancer, et Elias

Petit à petit, le clan du chanteur Michael Bublé réapprend à vivre. L'artiste, en retrait pendant plusieurs mois depuis l'annonce du cancer de son fils de 3 ans, a récemment refait une apparition médiatique et sa femme, Luisana Lopilato, a posté un tendre cliché avec le petit garçon...

Sur Instagram, l'épouse du crooner canadien a partagé un cliché d'elle et de son fils Noah, confortablement installé sur le canapé et reprenant progressivement des forces après des mois de soins pour guérir son cancer – probablement du foie mais les parents n'ont jamais confirmé. À ses côtés, on voit aussi le petit Elias (17 mois), qui se fait tranquillement masser les pieds par sa maman ! "Le temps s'arrête... Il n'y a rien de mieux que les papouilles de maman !! #tothemoonandback #familyfirst", a-t-elle commenté.

Le petit Noah, que l'on image facilement traumatisé par ces derniers mois, est débarrassé de son cancer mais doit continuer à faire des check-up. Au mois d'avril dernier, Luisana Lopilato avait fait savoir lors d'une conférence de presse que "la convalescence de son fils prenait du temps mais qu'ils étaient contents des avancées".

Thomas Montet