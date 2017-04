Michael Bublé : Son fils n'a plus de cancer mais doit faire des "check-up"

L'épouse du chanteur canadien Michael Bublé, Luisana Lopilato, a brisé le silence concernant l'état de santé de leur fils Noah, 3 ans. Victime d'un cancer, le petit garçon se porte aujourd'hui plutôt bien...

Après plusieurs mois passés à Los Angeles pour le traitement de son fils, Luisana Lopilato a regagné son Argentine natale où elle a donné une conférence de presse pour faire le point. "Dieu merci, mon fils va bien. Quand des choses pareilles arrivent, il faut faire des ajustements dans sa vie. C'est ce qui nous est arrivé. Maintenant, j'apprécie la vie encore plus à sa juste valeur. Je voudrais remercier tout le monde pour le soutien, les prières, l'amour et je veux que les gens sachent qu'ils nous ont touchés et que cela nous a beaucoup aidés pendant cette épreuve", a-t-elle dit.

L'épouse du crooner canadien a révélé avoir été récemment informée que son Noah ne souffrait plus de son cancer du foie. Une bonne nouvelle que les proches du couple n'avaient pas su garder pour eux... "La guérison de mon fils est un long processus comme vous le savez tous et il doit poursuivre les check-up avec son médecin. Mais nous sommes très heureux. Nous sommes impatients en pensant au futur, en voyant grandir nos enfants [ils ont aussi un petit Elias né en janvier 2016, NDLR]", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet