Michaël Cohen : Son doux câlin avec son fils, adopté avec Emmanuelle Béart

Il y a deux ans, l'artiste avait ouvert son coeur pour une belle interview réalisée par le site Daddy Cool. Avec sincérité, il était revenu sur son parcours en tant que parent adoptant et sur les questions existentielles qu'il s'était posées sur la paternité.

Pourquoi avoir adopté ? Une interrogation à laquelle Michaël Cohen répond en toute franchise : "Nous avons adopté, car à l'époque, nous étions un couple amoureux et que nous souhaitions construire quelque chose de fort, grâce à cet amour. La femme avec qui je partageais ma vie avait déjà deux enfants et nous avions envie d'avoir un enfant non biologique, qui avait besoin de parents ayant du temps, de l'amour et de l'attention à donner."

Devenir père grâce à l'adoption est une démarche qui comporte deux "moments cruciaux". "Le premier, raconte-t-il, c'est lorsque l'on vous annonce qu'il y a un petit garçon qui correspond à votre dossier et que l'on vous demande si vous l'acceptez ou non. Évidemment, on l'accepte et on devient déjà son père et sa mère. C'est un moment particulier, un peu abstrait parce que l'enfant n'est pas là, mais en même temps, on devient parent. Le deuxième moment unique et bouleversant, c'est la rencontre précédée par beaucoup d'angoisses, de doutes et de peurs, 'Vais-je le reconnaître ?', 'Vais-je me sentir étranger ? Malheureux, perdu ?' On se pose des milliards de questions, en plus de l'excitation. Pour ma part, je l'ai reconnu tout de suite, nous étions comme prédestinés. Quand je suis arrivé, il pleurait, je l'ai pris dans mes bras et il a immédiatement arrêté et saisi mon doigt."