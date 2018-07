Michael Douglas (EXCLU) : La drôle d'incruste de sa fille Carys à Disneyland...

De passage dans notre capitale pour assurer la promotion du nouveau film Marvel Ant-Man et la Guêpe (au cinéma le 18 juillet), long métrage de Peyton Reed dans lequel il reprend le rôle du super-héros scientifique Hank Pym, Michael Douglas n'est pas resté longtemps éloigné des siens...

Samedi 14 juillet 2018 à Disneyland Paris, l'acteur de 73 ans était sur le tapis rouge de l'avant-première européenne du film et répondait aux questions de Purepeople.com lorsque son smartphone s'est mis à sonner pour une visioconférence. Au bout du fil se trouvait sa magnifique fille de 15 ans, Carys, et son épouse Catherine Zeta-Jones. "On était en train de parler de vous, c'est le bon timing", leur a-t-il lancé. Fou de joie, le comédien hollywoodien leur a fait un tour des lieux avant de s'éclipser pour discuter plus longuement avec elles. Une séquence aussi drôle qu'improbable à découvrir dans notre player ci-dessus.

Avant l'appel de sa famille, Michael Douglas s'était entretenu avec nous pour nous dire à quel point il était heureux de revenir à Paris, lui qui était là pour la dernière fois en février 2016 pour recevoir un César d'honneur. "J'aime énormément la France, c'est un pays qui a toujours fait preuve de bienveillance à mon égard et envers ma famille. Mon père Kirk adore depuis toujours ce pays qu'il considère comme sa maison, c'est également en France que j'ai rencontré mon épouse [en 1998 au Festival de Deauville, NDLR]. J'ai toujours adoré aller à Cannes, à Deauville et maintenant me voilà à Disneyland Paris dans une ambiance fantastique pour présenter ce film !", nous a-t-il confié.

