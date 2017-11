Michael Douglas, futur grand-père comblé avec sa femme et son fils Cameron

Le clan Douglas respire le bonheur ! Alors que le 9 décembre prochain se profile le 101e anniversaire de Kirk Douglas, la petite famille s'est retrouvée le temps d'une soirée, le 7e Legacy of Vision Gala, à Los Angeles, le 9 novembre 2017. L'occasion de poser ensemble avant de prendre part à un dîner où Catherine Zeta-Jones s'est vu remettre le Anne Douglas Award nommé d'après la belle-mère de Michael Douglas, Anne Buydens, et femme de l'iconique acteur de Spartacus.

Sur le tapis rouge était également présent Cameron Douglas. Une première véritable apparition publique pour le jeune homme et futur papa. En effet, pour le plus grand bonheur de son propre père, la chérie de Cameron, Viviane Thibes, est enceinte. Au micro d'Extra, et sous les yeux de Cameron (qui lui ressemble de plus en plus d'ailleurs), Michael Douglas n'a pas caché sa joie. "Je vais devenir grand-père en décembre, je suis comblé... C'est une petite fille, ça va être génial", a déclaré l'acteur de Wall Street.

Quant à Cameron, qui semble se porter à merveille un an après sa sortie de prison (il avait été condamné à 5 ans de prison en 2010 pour possession d'héroïne et vente de méthamphétamine), il s'est confié à People, louant sa famille, "plus proche que jamais" depuis. "Mon père et moi avons une superbe relation. J'adore passer du temps avec lui et j'en passerai autant que possible", a-t-il notamment déclaré, avant d'évoquer sa rédemption après plus de 6 ans d'addictions et de tracas judiciaires. "J'ai pris conscience que j'étais un survivant, c'est certain, dit-il. J'ai vraiment pris le temps d'étudier. Je lis, j'éduque mon esprit et mon âme. Ce qui m'alimentait chaque jour était le fait de penser que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour me mettre dans la meilleure position une fois ma liberté recouvrée." Et aujourd'hui, l'ex-taulard va être papa !