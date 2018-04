Michael J. Fox a subi une opération de la colonne vertébrale

Michael J. Fox souffre de la maladie de Parkinson depuis 1991. Très affecté mais doté d'une volonté de fer, la star de la trilogie Retour vers le futur est non seulement devenue un très grand activiste, militant pour la recherche et aider les patients souffrant de cette maladie neurologique chronique dégénérative, tout en maintenant une carrière. Cependant, l'acteur de 56 ans a récemment dû subir une lourde opération.

C'est au magazine américain People que la porte-parole de Michael J. Fox, Leslie Sloane, a déclaré qu'il avait "subi une opération de chirurgie rachidienne [de la colonne vertébrale, NDLR] non liée à sa maladie de Parkinson". Elle ajoute que le père de famille est en convalescence : "Il se sent super bien et a hâte de trouver les parcours de golf cet été." On n'en saura pas plus.

Michael J. Fox était encore dernièrement invité à la télévision américaine, le 4 avril 2018. Côté carrière, il apparaît dans la saison 2 de Designated Survivor, que diffuse Netflix en France. Selon People, c'est en raison de cette opération qu'il a dû annuler sa venue au Calgary Comic and Entertainment Expo au Canada, du 26 au 29 avril prochains.

Très entouré, Michael J. Fox est marié depuis trente ans avec l'actrice Tracy Pollan. Le couple a quatre enfants : Sam Michael (28 ans), les jumelles Aquinnah Kathleen et Schuyler Frances (23 ans), et Esmé Annabelle (16 ans).