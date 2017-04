Michael J. Fox : Rare apparition de l'acteur engagé aux côtés de son épouse

Le couple a manifesté soutien à Food Bank For New York en assistant au dîner Can Do Awards 2017, rendez-vous annuel organisé par la fondation. L'événement a eu lieu mercredi 19 avril au restaurant Cipriani Wall Street, à New York.

La chanteuse britannique Estelle a animé la soirée en interprétant plusieurs chansons, au grand bonheur des chanceux et généreux convives. L'actrice Lela Loren (de la série Power) et le mannequin Kelly Bensimon figuraient parmi les invités.

Michael J. Fox est lui aussi, le créateur d'une fondation. La Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research a pour objectif, comme son nom l'indique, de financer la recherche contre la maladie de Parkinson.

Avant les Can Do Awards 2017, le héros de la saga Retour vers le futur et Tracy Pollan avaient été photographiés fin février sur le tapis rouge du Dolby Theater, antre de la 89e cérémonie des Oscars.