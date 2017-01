Michael Jackson assassiné ? Sa fille Paris dénonce "un complot"

A l'aube d'un nouveau procès, les enfants de Michael Jackson restent persuadés de son innocence. Accusé par le chorégraphe Wade Robson d'avoir mis au point "l'opé­ra­tion de sévices sexuels la plus sophis­tiquée du monde", le défunt chanteur et ses sociétés de production devraient passer en procès au mois de mars. Pas de quoi abîmer l'image que Paris Jackson garde de son père.

L'adolescente de 18 ans a confié lors d'un récent entretien pour le magazine Rolling Stones avoir très tôt compris que tout le monde ne partageait pas son avis. Il faut dire que la petite n'avait que 9 ans quand son père est passé en procès pour des accusations d'agression sexuelle sur mineurs.

"Il venait me voir pour pleurer la nuit. Il ne nous a jamais raconté de conneries. Il faut donner à ses enfants la meilleure éducation possible, mais il faut aussi les préparer à affronter ce monde de merde. Imaginez que vos parents viennent pleurer sur votre épaule parce que le monde entier les déteste pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Pour moi, rien ne comptait d'autre que de voir souffrir tout ce qui composait mon monde. C'est à cause de ce qu'ils lui ont fait que j'ai commencé à détester la terre entière. Comment les gens peuvent-ils être aussi méchants ?", s'est-elle énervée.

Visiblement, le sujet est très sensible pour la soeur de Prince (19 ans) et Blanket (14 ans) qui assure que le Roi de la Pop n'a "été un père pour personne d'autre qu'eux". Presque aussi sensible que la question des circonstances de la mort de son père, officiellement décédé des suites d'une overdose médicamenteuse. Pour elle, en revanche, il ne fait aucune doute que son père a été assassinée.

Michael Jackson assassiné ? Sa fille dénonce "un complot"

"Il était épuisé par les répétitions. Quand nous avions cours, c'est à dire dans le salon, on pouvait voir la poussière tomber du plafond et on entendait ses pas parce qu'il s'entraînait juste au-dessus", s'est-elle souvenue, accusant le Dr. Conrad Murray de lui avoir fourni du propofol, dont il est devenu dépendant, ainsi que les promoteurs de ce qui aurait dû être sa dernière tournée, la société AEG Live.

"AEG Live traite très mal leurs artistes. Ils les épuisent complètement en les surchargeant de boulot. Il était épuisé de tout répéter machinalement. Il était épuisé mais ne pouvait jamais se reposer", a-t-elle ajouté en précisant qu'elle s'inquiétait beaucoup pour Justin Bieber, qui travaille avec la même société de production. "Absolument convaincue" de l'innocence de son père, elle est aussi persuadée qu'il a été assassiné.

"Il faisait souvent allusion à des personnes qui voulaient sa peau. Un jour, il a dit qu'ils finiraient par le tuer. Ca a un peu l'air d'une théorie du complot dis comme ça, mais tous les fans et les membres de la famille savant que tout ça, c'est un coup monté", a-t-elle balancé. Et la jolie blonde espère bien obtenir justice - un jour : "C'est une partie d'échec que j'essaie de mener de la bonne manière. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche