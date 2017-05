Michael Jackson assassiné ? Un ami du Roi de la pop fait des révélations

Près de huit ans plus tard, la mort de Michael Jackson suscite toujours autant d'intérêt ! Une passion relancée par un ami du défunt roi de la pop, auteur de surprenantes révélations. Michael Jackson lui aurait adressé plusieurs courriers et l'aurait appelé peu de temps avant sa mort, lui faisant part d'un hypothétique complot visant sa personne...

Ils essayent de m'assassiner... J'ai peur pour ma vie

Michael Jacobshagen était un ami de Michael Jackson et s'est déjà prêté à plusieurs interviews racontant sa relation avec la superstar disparue. Sa dernière en date a été diffusée ce dimanche 7 mai dans l'émission Sunday Night, diffusée en Australie. L'Allemand de 34 ans y a révélé l'existence de treize lettres que Michael Jackson lui aurait adressées. Dans ces notes, le chanteur aurait écrit : "Ils essayent de m'assassiner" et "J'ai peur pour ma vie".

Toujours selon Michael Jacobshagen, Michael Jackson lui aurait également passé un coup de fil de Las Vegas. En larmes, l'artiste superstar aurait demandé à son ami résidant en Allemagne de le rejoindre aux États-Unis. À l'époque, Michael Jackson préparait sa série de concerts de la tournée This Is It à l'O2 Arena, à Londres.

Ces propos de Michael Jacobshagen renforcent le mythe d'un complot mortel dont Michael Jackson aurait été la victime. Sa fille, Paris Jackson, partage le même avis : la jeune femme de 19 ans a récemment fait part de sa conviction que son père a été la cible d'un meurtre.

La mort de Michael Jackson fait l'objet de plusieurs légendes urbaines quant aux auteurs de cet assassinat soupçonné.

L'artiste est décédé le 25 juin 2009 à l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, d'une surdose de médicaments. Il est enterré au cimetière de Forest Lawn, dans la ville de Glendale.