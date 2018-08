Michael Jackson : L'hommage de ses enfants Paris et Prince pour ses 60 ans

Mort en juin 2009, Michael Jackson aurait soufflé sa 60e bougie ce 29 août 2018. À l'occasion de cet anniversaire important, sa famille et plusieurs artistes ont organisé une grande soirée d'hommages afin d'honorer sa mémoire et son héritage musical.

Mercredi, plusieurs personnalités s'étaient ainsi donné rendez-vous au Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas pour l'événement Michael Jackson Diamond Birthday Celebration. Sur le tapis rouge des festivités, les deux aînés du regretté roi de la pop, Prince (21 ans) et Paris (20 ans et lancée dans la musique à son tour), sont apparus complices. Seul manquait à l'appel le benjamin de la fratrie, Blanket (16 ans), réputé pour se tenir éloigné de l'attention médiatique.

Les frères de Michael, Tito et Jackie Jackson, étaient également présents. Du côté des artistes, le rappeur Sway Calloway a joué les maîtres de soirée, tandis que Mark Ronson s'est mis aux platines pour offrir une performance influencée par l'impressionnante discographie du King of Pop.

Evan Ross et son épouse Ashlee Simpson étaient de la partie, à l'instar d'Usher, Vanessa Hudgens, Blake Griffin, ou bien encore Angela Bassett et Gabrielle Union.