Michael Jackson pédophile ? Des propos de LaToya refont surface...

Comme le rapporte le Mail Online, LaToya Jackson (62 ans), dans des propos tenus lors d'une interview enregistrée en 1993 pour la chaîne MTV, accuse le regretté King of Pop Michael Jackson d'avoir été coupable de pédophilie.

À l'époque de l'interview, le chanteur mort en 2009 était déjà accusé d'actes pédophiles par Jordy Chandler, un jeune homme de seulement 13 ans. La soeur du chanteur avait ainsi affirmé que de "très grosses sommes" d'argent avaient été versées pour acheter le silence du jeune homme et de sa famille. LaToya déclarait alors : "Je dois vous dire que c'est vraiment très dur pour moi. Michael est mon frère, je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas et ne veux pas être une collaboratrice silencieuse de ses crimes contre de jeunes enfants innocents. Si je garde le silence, ça signifie que je nourris sa culpabilité et l'humiliation que ces enfants ressentent et je pense que c'est injuste. (...) Ces enfants vont être marqués pour le restant de leurs jours et je ne veux pas voir d'autres jeunes enfants innocents, affectés de la sorte."

LaToya, qui déclarait aussi dans l'interview avoir été abusée par leur père Joseph, avait retiré ses propos alors que sa famille, avec laquelle elle était en froid à l'époque, l'avait accusée de vouloir monnayer ses interviews car elle avait des problèmes financiers. Par la suite, elle avait accusé son ex-mari Jack Gordon d'avoir oeuvré pour qu'elle tienne ces propos...

Les représentants de Michael Jackson, en charge de l'ensemble de son patrimoine (financier et musical), ont déposé une plainte de 53 pages auprès de la cour suprême de Los Angeles et réclament 100 millions de dollars à la chaîne HBO, mettant notamment en cause des propos diffamatoires.

Le documentaire Leaving Neverland, qui donne la parole Wade Robson et James Safechuck, deux victimes présumées de l'artiste, sera diffusé sur M6 le 21 mars.

Thomas Montet