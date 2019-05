Michael Jackson : Rare apparition de Blanket et Prince pour une grande occasion

"J'ai rencontré tant de gens et j'ai tellement appris que l'expérience en elle-même en valait la peine, a commenté le jeune diplômé en business et entrepreneuriat sur son compte Instagram le lendemain. Le plus grand merci à TJ Jackson et à ses frères Taryll et Taj Jackson de m'avoir sans cesse poussé à finir mes études quand je voulais arrêter. Je suis fier de mon diplôme et je crois que c'est un témoignage de mon implication et de mon sérieux." Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 2016, Prince Jackson avait confié vouloir évoluer dans l'industrie de la musique, comme le reste de sa célèbre famille, mais plutôt du côté de la production.

Sur les différentes photos prises lors de la petite fête organisée samedi, non seulement les internautes ont pu découvrir les 3T, mais également Prince Michael Jackson II, dit Blanket. Contrairement à son grand frère et sa soeur Paris, le cadet du roi de la pop se veut particulièrement discret depuis la disparition de son père en 2009. Il n'avait que 7 ans. Les trois enfants de Michael Jackson avaient alors été mis sous la tutelle de leur grand-mère Katherine et de leur cousin T.J Jackson, le fils de Tito. En 2017, la matriarche du clan avait renoncé à ce rôle en raison de son âge et son état de santé. Malgré tout, l'Américaine de 89 ans était présente aux côtés de ses petits-fils ce week-end.