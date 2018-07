Michael Jackson : Son père controversé Joe enterré non loin de lui...

Le 27 juin dernier, Joseph "Joe" Jackson mourait à l'âge de 89 ans. Hospitalisé quelques jours avant sa mort pour un cancer du pancréas en phase terminale, le patriarche de l'un des clans les plus célèbres de l'industrie musicale était entouré des siens lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Il laisse derrière lui son épouse Katherine (88 ans), leurs huit enfants Rebbie (68 ans), Jackie (67 ans), Tito (64 ans), Jermaine (63 ans), LaToya (62 ans), Marlon (61 ans), Randy (56 ans) et Janet (52 ans), ainsi que leurs nombreux petits-enfants, dont Paris, Prince (qui est monté au créneau pour défendre la réputation son grand-père) et Blanket, les enfants du regretté roi de la pop Michael Jackson.

Quelques jours après cette disparition, les membres de la famille au complet se sont réunis pour un dernier hommage. Selon TMZ, les funérailles de Joe Jackson ont effectivement été célébrées lundi 2 juillet 2018 au cimetière Forest Lawn à Glendale (nord de Los Angeles), le même endroit où a été inhumé le regretté roi de la pop après sa disparition en 2009. Depuis plusieurs années cependant, des rumeurs persistantes affirment que Michael Jackson aurait été enterré ailleurs et que l'endroit est seulement connu de sa famille. Contactée par la Page Six, une source proche de la famille a également expliqué que l'endroit précis où repose désormais Joe Jackson ne sera pas non plus connu du public.

Personnalité controversée (il avait monté de toutes pièces les Jackson 5 et n'a jamais été un grand tendre avec ses enfants) mais grand-père très apprécié de ses petits-enfants, Joe Jackson avait été fameusement écarté du testament de son fils Michael. Le roi de la pop avait ainsi choisi sa mère Katherine pour seule bénéficiaire, actant que ses biens et son argent iraient ensuite à ses trois enfants lorsqu'ils seraient majeurs.

Joe Jackson était par ailleurs père d'une fille cachée née en 1974, Joh'Vonnie. Sa mère, Cheryle Terrell (décédée en 2014), avait vécu une liaison de vingt-cinq années avec Joe Jackson.