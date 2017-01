Michael Schumacher "continue à se battre", les nouvelles de son ami Jean Todt

Le refrain ne change pas, quelques mots, mais pas plus. Près de trois ans après le terrible accident de ski dont a été victime Michael Schumacher à Méribel (le 29 décembre 2013 très précisément), une personne qui le connaît particulièrement bien donne de ses nouvelles : Jean Todt, l'ancien directeur de Ferrari, l'écurie avec laquelle l'ex-pilote a le plus brillé.

L'état de santé du Baron rouge a été abordé au cours d'une interview réalisée pour France Bleu qui sera diffusée le 15 janvier prochain. "Michael, qui est un ami très proche, continue, avec sa famille, à se battre pour que les choses s'améliorent", confie-t-il avec une extrême pudeur. Mais lorsque le journaliste tente d'en savoir un peu plus, notamment de connaître l'état actuel et réel de l'ancien champion, Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile, ne lâche rien d'autre qu'un simple : "Il se bat. Il faut lui souhaiter beaucoup de courage, à lui et sa famille."

Les dernières déclarations concernant l'état de santé de Michael Schumacher remontaient au mois de novembre et émanaient de l'ancien directeur technique de Ferrari, Ross Brawn. Celui qui a accompagné le champion allemand durant sa carrière s'était exprimé sur sa convalescence au micro de la BBC, évoquant "des signes encourageants". Ross Brawn n'en avait pas dit beaucoup plus, rappelant, comme on le sait déjà, que la famille de Michael Schumacher protège avec grand soin le champion. Elle "a choisi de ne pas communiquer sur la convalescence de Michael et je respecte cela, avait-t-il déclaré. Il y a beaucoup de rumeurs à propos de l'état de santé de Michael. La plupart sont fausses et nous prions et espérons tous les jours pour continuer à voir des progrès et voir Michael remis de ses terribles blessures un jour."

Après avoir passé plusieurs mois dans le coma et être resté hospitalisé en France, Michael Schumacher avait pu rejoindre sa maison familiale située à Gland, en Suisse, en septembre 2014. Il y séjourne dans la plus grande discrétion, surprotégé par son clan.

Pendant ce temps, c'est un autre Schumacher qui fait l'actualité : à 17 ans, Mick Schumacher roule à toute allure sur les traces de son illustre père. 2e du classement général de Formule 4 la saison dernière, le jeune pilote automobile s'apprête à faire ses débuts dans la division supérieure, la Formule 3, avec beaucoup d'ambition : "C'est un championnat encore un peu plus professionnel, et une étape de plus vers la Formule 1. Mon objectif ultime est de devenir champion du monde en F1", a-t-il ainsi déclaré à Bild.