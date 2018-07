Michael Schumacher : La folle dépense de sa femme Corinna...

Michael Schumacher n'a plus été vu depuis son terrible accident de ski survenu à Méribel le 29 décembre 2013, sa famille continue pourtant de faire parler d'elle. Alors que tous les fans de l'ancien champion de Formule 1 de 49 ans espèrent le revoir un jour sur pied, le journal allemand Bild révèle dans son édition du dimanche 22 juillet 2018 que Corinna Schumacher a dépensé plusieurs millions d'euros pour agrandir son patrimoine immobilier.

La femme de Michael Schumacher s'est offert une villa à 35 millions de dollars située à Majorque, aux Baléares. La sublime propriété de 15 000 m² composée de deux piscines, d'un immense jardin, d'un héliport et d'une vue imprenable sur la mer, appartenait jusqu'alors à Florentino Perez. Le président du Real Madrid ne s'y rendait plus depuis le décès de son épouse en 2012 et avait décidé de la mettre en vente en 2017.

Installée à Gland, en Suisse, où séjourne toujours Michael Schumacher aux dernières nouvelles, Corinna verrait ainsi en Villa Yasmin sa nouvelle maison de vacances. Le clan Schumacher connaît déjà très bien Majorque puisqu'il a précédemment possédé une maison sur l'île espagnole.

En décembre 2017, Jean Todt avait donné des nouvelles de son ancien coureur de chez Ferrari, se montrant comme toujours très optimiste. "Michael nous manque. Il est là, se bat encore. Le combat continue. Michael est quelqu'un de très spécial, une personne spéciale pour le sport automobile. Il est spécial pour moi, c'est un ami", avait déclaré le président de la FIA (Fédération internationale de l'automobile) lors de la présentation de son Hall of Fame à Paris.