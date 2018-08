Michael Schumacher "pleure" dans sa chaise roulante quatre ans après l'accident

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski à Méribel. Souffrant de graves lésions, l'ancien pilote de 49 ans n'a plus été vu depuis, soigneusement protégé par son clan qui veille à sa tranquillité dans sa maison de Gland, près du lac Léman.

Plus de quatre ans après le drame, l'entourage de l'ex-champion de Formule 1 certifie qu'il ne peut toujours pas "ni marcher ni se tenir debout tout seul", il n'a pas retrouvé l'usage de la parole et sa mémoire n'opère pas malgré les tentatives quotidiennes de stimulation. Dans son numéro du 23 août 2018, Paris Match détaille l'ensemble des spécialistes qui aide le célèbre convalescent dans cette longue épreuve : "Physiothérapeutes, médecins, spécialistes, une quinzaine de personnes se relaient en permanence." Un accompagnement de tous les instants qui donne quelques lueurs d'espoir. "Michael arriverait à esquisser quelques gestes dans son bassin aquatique de rééducation. Surtout, l'émotion affleure de nouveau", écrit Paris Match. L'hebdomadaire s'appuie sur le témoignage de deux proches du septuple champion du monde qui confirment ces progrès encourageants. "Quand on l'installe dans sa chaise roulante face au magnifique panorama des montagnes surplombant le lac, il arrive que Michael pleure", partagent-ils.

Certaine que l'avenir de son mari sera meilleur, Corinna Schumacher a tout récemment acheté une sublime villa à Majorque pour 30 millions d'euros, où le couple avait l'habitude de passer ses vacances. Jusqu'alors propriété du milliardaire et président du Real Madrid Florentino Perez, la villa Yasmin située sur un terrain de 15 000 m2 est composée de deux piscines, d'un immense jardin, d'un héliport et d'une vue imprenable sur la mer. Si Corinna Schumacher a pu acquérir ce magnifique bien, c'est notamment grâce à la vente d'autres qu'elle jugeait superflus : "Le Falcon 2000 gris métallisé, le jet privé qui, stationné à l'aéroport de Genève, amenait le pilote sur les circuits automobiles du monde entier (...), le chalet de Méribel, (...) la maison d'Oslo", liste Paris Match. Autant de ventes qui ont permis l'achat de la villa Yasmin où Michael Schumacher ne déménagera pas comme l'a démenti sa porte-parole Sabine Kehm. "La famille Schumacher n'a pas l'intention de déménager à Majorque", a-t-elle certifié à l'AFP au courant du mois d'août, mettant fin aux surinterprétations liées à cet achat. La villa Yasmin ne restera donc qu'une destination pour les vacances.