Michael Schumacher presque le même après l'accident : nouvelles confidences...

Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher filtrent au compte-gouttes. Elles émanent le plus souvent de son entourage proche, sa famille contrôlant avec grande précaution la communication qui entoure le septuple champion de Formule 1. Victime d'un lourd accident de ski survenu le 29 décembre 2013 sur le domaine de Méribel, atteint d'un traumatisme crânien, Michael Schumacher avait été hospitalisé en urgence avant de regagner, par la suite, sa maison de Gland (Suisse) où il est en convalescence depuis.

C'est dans cette maison située près du lac Léman que l'ancien pilote allemand de 49 ans a reçu la visite de d'un représentant de l'église catholique. L'archevêque Georg Gänswein s'est rendu au chevet de Michael Schumacher à l'été 2016 comme il l'a rapporté au journal allemand Bild. Ce dernier s'est vaguement exprimé sur le physique du Baron rouge, déclarant que son visage "est devenu un peu plus fort" mais que son apparence n'a quant à elle pas changé. "J'ai d'abord parlé à Corinna [l'épouse de Michael Schumacher NDLR] et à sa maman, puis un thérapeute a amené Michael Schumacher dans le salon, s'est-il remémoré. Je me suis présenté et je lui dit que j'étais secrètement fan, que j'ai vu beaucoup de ses courses et j'étais fasciné qu'un homme puisse piloter une telle machine à cette vitesse par n'importe quel temps."

L'archevêque n'a en revanche pas souhaité en dire plus sur les sujets abordés lors de cette entrevue privée. "Vous savez, surtout quand quelqu'un est malade, vous avez besoin de la sécurité de la famille et de la protection du public. Que ma visite soit connu est une chose. Mais je ne dirai jamais rien de privé ou de confidentiel", a-t-il certifié à Bild.

Ces confessions interviennent quelques jours seulement après que la famille de Michael Schulmacher a dévoilé une vidéo inédite tournée deux mois avant l'accident de ski. Le champion avait accepté de répondre à dix questions de fans.