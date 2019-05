Michael Schumacher : sa femme Corinna s'exprime dans un documentaire

L'épouse de Michael Schumacher et le père de l'ancien pilote automobile vont s'exprimer dans un documentaire pour la première fois depuis l'accident de ski. Le film, sobrement intitulé Schumacher, sortira en Allemagne et en Suisse en décembre prochain. Corinna Schumacher, 50 ans, s'exprime rarement en public et elle est tenue responsable du peu d'informations disponibles sur l'état de santé de son mari. Le père de Michael Schumacher, Rolf (73 ans), devrait également y prendre la parole.

La bande-annonce du documentaire sera diffusée lors du Festival de Cannes cette année. Les réalisateurs du film, Michael Wech et Hanns-Bruno Kammertöns, ont déclaré que des images appartenant à la famille de Schumacher jamais vues auparavant seraient diffusées. "Le film dresse le portrait non seulement d'une incroyable carrière, mais révèle aussi de multiples facette de cet homme complexe", a confié le producteur lors d'une conférence de presse. Ce documentaire montrera Michael Schumacher en tant que "superbe pilote de Formule 1, ambitieux sportif, mécanicien accompli doté d'un sens unique de la technique, l'homme à qui on peut faire confiance et le père de famille dévoué".

Michael Schumacher, qui a remporté 91 courses, un chiffre record, a passé plus de six mois dans le coma après son accident de ski, survenu en décembre 2013. Il serait toujours sous traitement médical, mais au domicile familial près du lac Léman, en Suisse. "Vous pouvez être certains qu'il est suivi par les meilleurs et que nous faisons tout ce qu'il est humainement possible de faire pour le sauver", avait annoncé sa famille en janvier 2019.

Selon les estimations – impossibles à vérifier – du Daiy Mail, le coût des soins hebdomadaires de l'ancien coureur de Formule 1 s'élèverait à plus de 55 000 euros. Michael Schumacher aurait fait des progrès significatifs, cinq ans après son accident. Il ne serait plus alité, ni relié à des tubes. Une information qui n'a toutefois pas été clairement confirmée par son entourage. Michael Schumacher a eu 50 ans le 3 janvier 2019.