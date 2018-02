Michael Sheen et Sarah Silverman ont rompu après quatre ans d'amour

L'acteur de 49 ans, qui vit au Royaume-Uni, n'a pas commenté sa séparation avec Sarah Silverman, qui réside à Los Angeles.

Entre Sarah et Kate, une belle amitié

En couple depuis janvier 2014, les anciens amants s'étaient rencontrés sur le tournage de la série Masters of Sex. Au cours de diverses interviews, l'ancienne compagne de Michael Sheen, Kate Beckinsale (mère de sa fille Lily, 19 ans), avait également révélé à quel point elle était proche de la petite amie de son ex. "Sarah est une femme fantastique. Je l'adore, et Michael et moi, on s'entend bien depuis des années maintenant. Je le connais depuis que j'ai 22 ans. On est de la même famille. Je suis tout à fait ouverte à tout autre femme forte, sympa, sensible, indépendante et intelligente qui aura une influence sur la vie de ma fille", avait confié l'actrice de 44 ans au magazine britannique Stylist en mai 2016.

Preuve que les deux femmes resteront malgré tout amies après la rupture, Sarah Silverman a révélé que Kate Beckinsale lui avait récemment offert des M&M's personnalisés avec une photo d'elle et Michael Sheen imprimée sur les bonbons. "Je finis toutes mes soirées en réchauffant au micro-onde un bol de m&ms personnalisés qui m'ont été offerts par la très attentionnée et très cruelle @katebeckinsale pour me rappeler que je suis seule au monde. Tellement seule. MERCI, KATE. (Sérieusement ils sont tellement bons, surtout quand ils sont fondus, d'où le micro-onde)", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et de préciser ensuite : "Je vois des choses sur Twitter à ce sujet et je dois préciser que JE PLAISANTE (mon Dieu) elle m'a offert ces chocolats à Noël avant que M & moi rompions !!!!", a-t-elle écrit sur Instagram.