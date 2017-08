Michaël Youn avec "l'amour de sa vie" lovée dans ses bras

Michaël Youn a définitivement laissé derrière lui la morosité et la déprime. Exit l'acteur de qui enchaînait les clichés nostalgiques à l'heure où certains médias laissaient entendre qu'il était séparé d'Isabelle Funaro. Le comédien de 43 ans s'est plongé dans le travail avec le tournage de Chris(off), une comédie de Pierre Dudan dans laquelle l'ex-Fatal Bazooka va se rendre compte qu'il est Dieu. Un tournage qui s'est terminé le 11 juillet.

En vacances depuis, Michaël Youn profite de son temps libre et surtout de sa fille Seven. On a ainsi vu la fillette plonger dans l'eau turquoise de la Méditerranée au côté de Louise Laffont (la belle-soeur d'Axelle) ou non loin de sa mère Isabelle Funaro. Cette dernière a pris part à un dîner "entre amis" avec Michaël Youn du côté de Saint-Tropez. Autour de la table notamment : Ary Abittan, Arthur, Guillaume Pley, Sean Obispo ou encore M. Pokora.