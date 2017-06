Michaël Youn célèbre sa fille Seven : "L'amour de ma vie, mon soleil"

Pudique lorsqu'il s'agit de sa vie privée, qu'il évoque peu en interview, Michaël Youn n'hésite en revanche pas à célébrer son amour débordant pour sa fille Seven. Fruit de sa relation avec Isabelle Funaro (sa muse dans Fatal et Vive la France), la fillette vient de fêter son 6e anniversaire. L'occasion pour le papa gâteau de célébrer sa plus grande fierté, via son réseau social préféré, Instagram. L'ex-trublion du Morning Live a ainsi posté une photo en noir et blanc adorable sur laquelle il soulève sa fille dans les airs.

"Bon anniversaire à l'amour de ma vie : SEVEN, 6 ans, déjà. Tu es mon soleil", écrit-il à grand renfort d'émojis coeur, cotillons et soleil. "Happy birthday à notre jolie Seven, c'est une grande maintenant", a rajouté Anne Marcassus, la productrice et patronne des Enfoirés chez qui la photo a été prise.