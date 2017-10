Michaël Youn donne des nouvelles de Benoît Magimel: "Il se bat, il va y arriver"

Après Olivier Marchal qui louait les talents de son acteur dans le film Carbone, et donnait de ses nouvelles, c'est au tour de Michaël Youn de se confier sur les problèmes de Benoît Magimel. Invité de Salut Les Terriens !, l'ex-trublion d'M6 s'est exprimé sur l'état de santé de son partenaire de jeu, évoquant ce dernier lors du tournage de Carbone, et son état aujourd'hui.

"C'est vrai que pendant le tournage, Benoît n'était pas super super bien... Après sans dire qu'Olivier a utilisé cet état, c'est vrai que cet état sert au film, et aussi à Benoît, à sa performance", assure Michaël Youn. Mais Benoît Magimel, qui avait été condamné courant septembre à une peine de prison avec sursis, "se bat et il va y arriver" selon son ami et comparse. "Il va mieux déjà, essaye de s'en sortir", assure Youn pour qui "ce n'est pas pour rien que la drogue s'appelle la drogue".

En 2016, Benoît Magimel s'était confié devant le juge sur ses addictions, à l'heure où il comparaissait pour "blessures involontaires", "délit de fuite" et "usage de stupéfiants" après avoir renversé une femme de 62 ans. "Ce n'est pas une consommation festive, je consomme seul, avec beaucoup de honte. C'est quelque chose qui me peine et je fais tout pour m'en sortir", disait l'ex-enfant chéri du cinéma français révélé dans La vie est un long fleuve tranquille. À l'époque, il confiait déjà se rendre chaque semaine aux réunions des "narcotiques anonymes" – "un groupe de parole très efficace". Mais parfois, la pression est trop forte. "Il y a des rechutes suite à des émotions fortes, mais je m'astreins à le suivre au maximum", avouait-il.