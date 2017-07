Michaël Youn en deuil : Jean-Christophe Campan est mort, "parti fâché"

Dans cette comédie potache, oeuvre de l'équipe incontrôlable du Morning Live, Jean-Christophe Campan avait joué le rôle d'un arbitre.

Espérons que cette triste nouvelle n'a pas trop entamé le moral de Michaël Youn qui tourne actuellement une nouvelle comédie, Christ (Off), première réalisation de Pierre Dudan (coauteur de Baby-sitting 2 et d'Alibi.com). Le casting est complété par Bernard Le Coq, Victoria Bedos, Simon Astier, Jarry ou encore Lucien Jean-Baptiste, le film sortira sur grand écran en 2018. Michaël Youn, qui endosse le rôle de Père Chris et a changé de look, rejoint un groupe de rock emmené par Père Marc (Lucien Jean-Baptiste), et baptisé Apôtres, dont le but est de récolter des fonds pour construire un hôpital pour enfants en Haïti.