Michaël Youn et l'argent : "Ça me fait peur de m'intéresser à ces choses..."

Mercredi 11 juillet 2018, Michaël Youn sera à l'affiche de Christ(off). Dans cette comédie de Pierre Dudan, l'acteur de 43 ans interprète un "chanteur raté mais guitariste de talent" qui doit se faire passer pour un membre du clergé le temps d'une tournée. À l'occasion de la sortie de ce film et de la diffusion, lundi 9 juillet sur W9, du documentaire Du Morning Live à Fatal, le meilleur de Michaël Youn, l'intéressé s'est confié dans TV Magazine en kiosque ce 6 juillet.

Parmi ses confidences, Michaël Youn évoque la question de l'argent. Lui qui est diplômé de l'ESC Nice, une grande école de commerce, n'a jamais souhaité devenir producteur : "Pour des raisons personnelles, je ne suis jamais passé du côté de la production, comme d'autres amis humoristes. Ça me fait peur de m'intéresser aux choses de l'argent... On devient maître de son destin peut-être, mais ça change les interlocuteurs et les conversations. Moi, ce que j'aime, c'est continuer à rester assis sur un canapé ou à la terrasse des cafés, d'où j'observe les gens, et inventer des choses de façon artisanale et pas industrielle."

Dans ce métier, l'acteur, papa d'une fillette de 7 ans prénommée Seven qu'il a eue avec Isabelle Funaro, voit en Philippe Noiret le modèle idéal : "Pour l'un des plus beaux ouvriers du cinéma français. Il a fait des chefs-d'oeuvre et des navets avec sincérité et conviction et il en parlait avec détachement. J'aimerais bien ressembler à quelqu'un comme lui."