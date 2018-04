Michaël Youn: Face à la mort de Véronique Colucci, pris de court et bouleversant

C'est une famille qui a perdu sa matriarche. Véronique Colucci, ex-femme de Coluche qui perpétuait depuis sa mort le 19 juin 1986 sa grande oeuvre altruiste, Les Restos du Coeur, s'est éteinte à son tour. Administratrice de l'association et lien vivant, pendant plus de 30 ans, avec son fondateur, elle a succombé dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 à 69 ans, emportée par la maladie. La douleur, désormais, est dans la chair de tous les protagonistes des Restos...

Alors qu'elle aurait fêté en 2019 les 30 ans de la première tournée des Enfoirés, Musique !, le spectacle 2018 de la troupe au grand coeur, aura été son dernier, et dans les rangs de la bande, le chagrin est insondable. S'il n'a rejoint cette grande famille qu'assez récemment, en comparaison avec des personnalités telles que Patrick Bruel, Mimie Mathy, Zazie, Patrick Fiori ou encore Michèle Laroque, pour ne citer qu'eux, Michaël Youn en est devenu en quelques années, depuis sa première participation en 2014, un membre incontournable et très volontaire du rassemblement. Aujourd'hui, le clown est triste. Visiblement très marqué par la personnalité généreuse et lumineuse de Véronique Colucci, l'acteur de 44 ans, sous le choc de cette disparition qui l'a pris par surprise, lui a dit un adieu très personnel et bouleversant sur Instagram.

"Salut Véronique, écrit-il en légende d'un beau portrait en noir et blanc de la défunte. Je pensais pas que tu partirais aussi vite. Ton sourire nous donnait de la force. Et ta force nous donnait du courage. Tu vas nous manquer. Aux Enfoirés. Aux Restos du coeur. Aux millions de gens que tu aidais depuis 30 ans. Et à Marius et Romain surtout. Embrasse Michel de notre part. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous êtes enfin réunis. Vous engueulez pas trop là-haut. On t'aime." Avec lui, on se plaît à imaginer Michel et Véronique Colucci, qui avaient divorcé en 1981, réunis pour veiller sur leurs deux grands garçons et sur les Restos. "Compte sur nous", l'a d'ailleurs assurée Patrick Bruel sur Twitter.