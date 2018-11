Michaël Youn : Le jour où il a surpris son ex embrassant un autre homme...

Lundi 5 novembre 2018, Michaël Youn était l'invité de Nagui dans son émission de radio sur France Inter pour faire la promotion du téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon coeur, diffusé le même soir sur TF1 (6,7 millions de téléspectateurs et 25,7% de parts de marché). Et c'est à la 44e minute du programme que l'acteur de 44 ans a partagé une anecdote surprenante sur sa vie amoureuse.

L'heureux papa de Seven (7 ans, née de sa relation avec Isabelle Funaro) a ainsi révélé comment il avait appris, à l'été 2005, que sa "petite amie de l'époque" le trompait avec un autre. Michaël Youn tournait alors le film Incontrôlable à Paris, mais la production avait été suspendue à la suite d'un petit accident impliquant sa partenaire Hélène de Fougerolles. Au chômage technique pour une dizaine de jours, il s'était donc dit que c'était le moment rêvé pour faire une surprise à sa tendre et chère, qui était de l'autre côté de l'Atlantique, elle aussi pour un tournage.

"C'était son anniversaire. (...) Elle était en train de tourner à Vancouver au Canada, donc je prends l'avion, j'achète en arrivant un très beau bouquet de fleurs et je suis dans le lobby de l'hôtel. Je l'attends, parce que je sais qu'elle va rentrer de tournage. Et là, elle rentre de tournage avec son équipe, elle est de dos, je la vois se diriger vers le comptoir, et elle embrasse sur la bouche le producteur du film en lui disant 'à plus tard'. Je lui ai donné son bouquet de fleurs et je suis reparti à Paris", a confié Michaël Youn, qui n'a toutefois pas nommé cette ex-conquête.

En faisant quelques recherches sur internet, il est pourtant très facile de retrouver son identité. Ainsi les plus observateurs remarqueront qu'une certaine Elsa Pataky est née en plein été (le 18 juillet) et qu'elle était présente à Vancouver entre juin et août 2005 pour le tournage du film Des serpents dans l'avion. Le duo avait définitivement rompu en 2006.