Michaël Youn prêt pour Danse avec les stars, mais pas à n'importe quel prix !

Lors du festival de Luchon qui s'est tenu du 1er au 5 février, Michaël Youn, membre du jury du festival, a fait une confidence étonnante.

Interrogé par Télé Star, le comédien a dévoilé vouloir participer à Danse avec les stars. Le quadragénaire connu pour ses parodies musicales et ses films humoristiques ne cache pas qu'il aime depuis longtemps le programme diffusé sur TF1 : "J'adorerais faire cette émission, je leur ai dit dix fois."

Mais, il a "un problème de casting". L'homme de 43 ans veut bien danser à une condition : Michaël Youn ne souhaite en effet pas être entouré de candidats de télé-réalité. Il veut affronter de vraies stars comme Franck Dubosc ou Audrey Fleu­rot. Si le casting lui plaît, il est en tout cas prêt à se donner à fond pour gagner la compétition. "Ça ne me dérange pas de me faire éliminer au premier tour ou en finale. Je veux bien donner six mois de ma vie, je veux bien m'entraîner pendant trois mois avant pour être au top", a-t-il ajouté.

Et l'humoriste sait ce que c'est que de se donner du mal ! Le fan de football s'est en effet déjà beaucoup entraîné pour participer au programme À l'état sauvage sur M6. Il était parti avec l'aventurier Mike Horn en Namibie afin d'effectuer un trek très complexe, sans eau ni nourriture.