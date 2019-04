Michaël Youn saute sur Thierry Ardisson en pleine émission et le plaque au sol

Samedi 30 mars 2019, Thierry Ardisson recevait Alexandra Lamy, Michaël Youn ou encore Franck Dubosc sur le plateau des Terriens du samedi (C8), en présence de Laurent Baffie, humoriste de l'émission. En fin de show, Michaël Youn s'est littéralement jeté sur le célèbre animateur du programme !

Autour de la table, tous jouaient au grand blind test de Thierry Ardisson. Le grand gagnant du jeu doit célébrer sa victoire à la manière d'un footballeur ayant marqué un but. Laurent Baffie, qui a remporté le blind test, a célébré sa victoire timidement. Puis Michaël Youn, qui le suivait de près dans le classement, a été lui aussi invité à faire le show. Sans se faire prier, le comédien de 45 ans est monté sur la table et s'est jeté sur Thierry Ardisson avant de le plaquer au sol !

L'animateur et son invité se sont roulés par terre tandis que Michaël Youn scandait : "On a gagné !" Amusé mais plus très sûr de sa prise, il a poursuivi à l'attention de l'animateur en noir : "Je ne sais pas si j'ai encore l'âge de faire tes émissions." Un moment drôle et inattendu sur le plateau des Terriens du samedi !

Rappelons que Michaël Youn et Alexandra Lamy, les comédiens complices, étaient venus présenter le film Chamboultout signé Éric Lavaine et dans lequel ils donnent tous les deux la réplique à José Garcia, Anne Marivin ou encore Medi Sadoun. Chamboultout sortira en salles dès mercredi 3 avril 2019.