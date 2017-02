Michaël Youn tourmenté ? Une photo de sa fille pour s'apaiser

Doit-on comprendre que le comédien a connu un moment de faiblesse, une baisse de forme cette semaine ? Il se murmure en effet depuis quelque temps que Michaël Youn vivrait des instants délicats avec Isabelle Funaro... Lors d'une récente interview, celui qui a participé au nouveau spectacle des Enfoirés (diffusé le 3 mars prochain sur TF1) s'est montré très flou quant à la situation. "Le monde fait mal", lâchait-il, laconique, au magazine Gala. Et de confier par ailleurs : "Hyperactif, je m'autosaoule très vite. En amour comme en amitié, au bout d'un temps, je ne me supporte plus. Ce ne sont pas les autres qui partent, c'est moi, par lassitude de qui je suis." Des mots avec lesquels le désir d'insouciance qui émane de sa publication Instagram entre en résonance.

Michaël Youn n'a quoi qu'il en soit pas le temps de s'ennuyer puisqu'il planche actuellement sur un nouveau projet. C'est également via sa page Instagram qu'il a annoncé la nouvelle et s'est dit "très très content". "Nouveau Projet, nouveau rôle, nouvelle aventure, nouvelles rencontres", a-t-il indiqué, révélant travailler pour une mini-série intitulée Les Bracelets rouges. Adaptée d'une série catalane (Polseres vermelles) qui a connu un immense succès entre 2011 et 2013, elle sera prochainement diffusée sur TF1 : "Elle prendra la forme d'une mini-série de six épisodes de 52 minutes", avait annoncé la chaîne à la toute fin du mois de janvier, et relatera le parcours de jeunes patients atteints de maladies comme le cancer ou hospitalisés pour des accidents. Ces enfants et adolescents continuent de se battre pour vivre leur vie normalement malgré les obstacles, comme tous les autres jeunes de leur âge. C'est pourquoi ils décident de former une bande pour se soutenir à travers les différentes épreuves qu'ils auront à affronter. Symbole de cette amitié, le bracelet rouge qu'ils doivent porter avant chaque opération. Cette piste-là aussi a de quoi expliquer le post Instagram du 16 février...