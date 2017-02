Michaël Youn : Une photo de sa fille de 5 ans, Seven, provoque la polémique...

Cette publication pas comme les autres a bien évidemment attiré un florilège de commentaires de la part d'internautes choqués. "je ne sais pas ce qui me fait le plus flipper. Que la fille fasse ça à 5 ans ou que le père balance la photo sur Twitter", a écrit un utilisateur. "Elle est bien partie dans la vie, elle encore... Belle éducation.. Et dans dix ans, elle fera quoi.. Ça fait peur", a ajouté une fan.

D'autres, au contraire, ont pris la défense de l'humoriste de 43 ans, invoquant le second degré. "ohh mais arretez de prendre tt au 1er degre c'est drole tel pere tel fils ! Cliquez sur se desabonner et vous verez ca ira mieu", a écrit (tel quel) un internaute. "Deja il a pas dit qu'il était fier de son geste, et arrêtez de vous offusquer pour tout et n'importe quoi, détendez vous 1 peu", a conclu un troisième.