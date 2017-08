Michel Berger : Qui était Beatrice Grimm, la dernière femme de sa vie ?

Michel Berger est mort il y a vingt-cinq ans, terrassé par un infarctus le 2 août 1992 à Ramatuelle. Père de deux enfants – la regrettée Pauline et Raphaël, dont la mère est France Gall –, le chanteur, compositeur, auteur et producteur n'avait que 44 ans.

Pour le grand public, France était son plus grand et son dernier amour. Il avait été son pygmalion, elle, sa muse ; tandis que Véronique Sanson fut l'une de ses premières compagnes, chacun assistant à l'éclosion artistique de l'autre. Mais selon certains journalistes et proches, peu avant sa mort, Michel Berger voulait tout plaquer pour une certaine Beatrice Grimm...

Un secret bien gardé

L'existence de cette troisième femme est évoquée pour la première fois en 2010 dans Michel Berger, l'étoile au coeur brisé (Flammarion) de Grégoire Colard et Alain Morel. Les deux auteurs restent prudents et ne révèlent même pas l'identité de la jeune femme. En 2012, pour le 20e anniversaire de la mort du chanteur, Yves Bigot (ex-directeur des programmes de la radio RTL et actuel directeur général de TV5 Monde) va plus loin dans le livre qu'il consacre à l'artiste : Quelque chose en nous de Michel Berger (Don Quichotte). Celle qui devait emporter Michel loin de France s'appelle Beatrice Grimm...

La journaliste de L'Obs Sophie Delassein s'intéresse à cette biographie de 2012 car derrière cette histoire d'amour cachée de Michel Berger, il y aurait un album inédit : "Yves Bigot, qui creuse davantage cette période trouble, révèle que le chanteur projetait de s'installer à Santa Monica, Californie, avec sa nouvelle compagne, une certaine Beatrice Grimm pour laquelle il venait de réaliser un album entier, inédit à ce jour. Elle serait l'auteur des paroles (en anglais), tandis que lui aurait signé les mélodies et la production de ce disque fantôme, dont la sortie devait suivre la tournée Double Jeu." Double jeu n'est pas seulement le dernier album de Michel Berger, c'est aussi le premier qu'il interprète en duo avec France Gall alors qu'il s'était contenter jusqu'ici de la faire chanter.

La disparition

Dans le livre de Bigot, on apprend donc que cette mystérieuse Beatrice Grimm, allemande et descendante des frères Grimm, était mannequin et l'ancienne compagne de Timothy Dalton et de Billy Joel. À la mort de Michel Berger, écartée des obsèques par la famille, elle se serait volatilisée, emportant avec elle cet album fantôme. On raconte qu'elle serait pourtant venue incognito à l'enterrement, se tenant à bonne distance derrière les barrières, pour dire adieu à son compagnon.

En 2015, toujours dans L'Obs, Fabienne Thibeault, qui fréquenta le duo Berger-Gall dans la comédie musicale Starmania, confirme l'existence de Beatrice Grimm : "À Ramatuelle, Michel tenait à rester au calme pour travailler avec Luc Plamandon et régler ses problèmes de couple avec l'avocat, avant de rejoindre Beatrice Grimm à Los Angeles où il devait préparer sa vie avec elle..." Même son de cloche du côté de Grégoire Colard, attaché de presse de Michel Berger pendant seize ans : "Michel soldait sa vie. Son couple avec France était au plus bas. Pendant tout l'enregistrement de Double jeu, ça allait au plus mal entre eux. Elle était tout à fait au courant de l'existence d'une autre femme. Michel finissait sa vie par une séparation. Il était très épris mais ne savait pas comment s'y prendre. Il était en pleine dépression."

Michel finissait sa vie par une séparation. Il était très épris mais ne savait pas comment s'y prendre

Qu'il est aimé une autre que France à la fin de sa vie ne nous enlèvera pas les sublimes chansons qu'il lui a composées. De La Déclaration d'amour en 1974 à Superficiel et léger en 1992, France Gall et Michel Berger ont signé un chapitre colossal de la variété française. Chapitre que la chanteuse a fait revivre ces dernières années avec le spectacle Résiste dont le succès fut incontestable.