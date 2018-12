Michel Cymes et sa femme Nathalie : Soirée parisienne, le coeur à Bamako...

Très rares dans les soirées parisiennes, Michel Cymes et son épouse Nathalie ont fait une exception vendredi 14 décembre 2018. Ce soir-là, la Fondation Cartier organisait un dîner en faveur de La Chaîne de l'espoir. Cette association, créée par le professeur Alain Deloche en 1988, soigne les enfants et leurs mères, partout dans le monde. C'est une cause qui touche forcément Michel Cymes, lui qui dédie sa vie à la santé sur le petit écran et dans son cabinet puisqu'il est avant tout chirurgien ORL. Michel Cymes et son épouse Nathalie sont les parents d'un petit garçon. Le docteur a également deux grands fils d'un premier mariage...

Ce dîner était l'occasion pour La Chaîne de l'espoir de célébrer l'ouverture récente du Centre de Cardiologie Pédiatrique André Festoc à Bamako, au Mali. Son directeur, le Professeur Mamadou Bocary Diarra, a témoigné au nom des enfants en attente d'une opération. Alexia Laroche-Joubert, qui a pris la pose avec Michel Cymes et Nathalie, a été très touchée de voir le travail effectué par l'association que Maître Gims et Kendji Girac avaient choisi de représenter en participant à L'Aventure Robinson, une émission qu'elle produit.

D'autres personnalités ont participé à ce dîner de charité : Daniela Lumbroso, Anne Roumanoff, l'ancien ministre Bernard Kouchner mais aussi Anthony Delon et son ami, l'architecte Pascal Desprez, veuf de Mireille Darc.