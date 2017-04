Michel Cymes fatigué par ses détracteurs : Sa décision radicale !

Michel Cymes a pris une décision radicale !

Être une personnalité publique n'a pas que des avantages. Si certains internautes profitent de la présence de leurs idoles sur les réseaux sociaux pour leur envoyer des messages positifs, d'autres n'hésitent pas à déverser leur haine. Le médecin le plus célèbre du PAF en sait quelque chose puisqu'il est victime de détracteurs depuis qu'il s'est inscrit sur Twitter, en 2011.

Mais le coprésentateur des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (France 2), avec Adriana Karembeu, n'en peut plus d'être la cible incessante de personnes mal intentionnées. Aussi a-t-il préféré se retirer du réseau social de l'oiseau bleu, il a fait connaître sa décision à ses abonnés ce vendredi 14 avril 2016 à travers un long message. Après avoir expliqué qu'il avait ouvert son compte Twitter afin de dialoguer avec ses fans dès qu'il en avait la possibilité, Michel Cymes a regretté que certains en profitent pour s'en prendre à lui : "Le réseau social est devenu aujourd'hui un réceptacle, un déversoir permettant à ceux qui n'ont que de la haine ou de l'agressivité à proposer, de s'exprimer (...). Je ne veux pas leur offrir une tribune pour s'exprimer."

Le chroniqueur de RTL Matin a bien tenté de passer outre ces attaques, en vain : "Je sais qu'il ne faut pas répondre à ceux qui insultent ou agressent, au risque de leur donner de l'importance, c'est pourquoi je me contentais de les retweeter (...). Mais je suis aussi un être humain et donc forcément sensible, et il m'arrivait de répondre (...). Ces twittpollueurs me privent de ce fameux contact avec vous."

Michel Cymes fermera donc son son compte Twitter aujourd'hui. Il a toutefois précisé à ses fans : "Croyez-moi, nous nous retrouverons ailleurs." Espérons que ses détracteurs ne le suivront pas.