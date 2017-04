Michel Cymes plus fort que Dr House ? Son amusante révélation...

Si Michel Cymes a récemment quitté la Twittosphère, que ses fans se rassurent, il donne encore des interviews ! Dans l'une d'elles accordée au magazine Télé Câble Sat Hebdo, le présentateur du Magazine de la santé sur France 5 a d'ailleurs fait une confidence amusante.

Neufs téléspectateurs et lecteurs du magazine ont été invités à répondre aux questions du célèbre médecin et l'une d'entre elle avait pour mérite d'être décalée : "Que pensez-vous des séries Dr House, Urgences, Grey's Anatomy ? Sont-elles fidèles à la réalité ?" Une question que de nombreux fans de ses fictions se sont certainement déjà posée.

Alors, Michel Cymes est-il plus fort ou moins fort que Grégory House (incarné par Hugh Laurie ) ? La réponse est... non ! "Je vais vous décevoir mais, quand je rentre chez moi le soir, ce n'est pas ce que je regarde en premier, a d'abord concédé le grand ami de Nagui. Je connais Dr House que j'ai parodié. Il me fascine. On est très loin de la réalité mais c'est amusant. J'ai tenté plusieurs fois de trouver le diagnostic avant lui. J'ai réussi une fois !"

Médecin ORL qui continue les consultations deux matinées par semaine, Michel Cymes aime jongler entre rendez-vous à l'hôpital et plateaux télé. Néanmoins, il a avoué au cours de l'entretien avoir un regret : l'abandon de la chirurgie. "Ce qui me manque, c'est la chirurgie que j'ai dû abandonner car ça ne se pratique pas à mi-temps. J'ai des fourmis dans les doigts quand je retourne au bloc pour Aventures de médecine [France 2, NDLR]", explique-t-il

