Michel Cymes protecteur : "Je suis opposé à montrer ma famille"

Ne vous méprenez pas. S'il assure avec brio et plaisir son rôle d'animateur télé (France 2) ou radio (RTL), Michel Cymes n'en oublie pas sa passion principale : la médecine. Le chirurgien spécialisé dans l'oto-rhino-laryngologie de 59 ans sait que sa vie sous le feu des projecteurs ne durera pas éternellement et met donc un point d'honneur à garder les pieds sur terre comme il l'a confié au détour d'une interview pour le magazine Gala : "Avant tout, je suis médecin. Pas animateur télé ou radio, pas amuseur ni écrivain, mais médecin. C'est un besoin viscéral pour moi (...). Si demain tout devait s'arrêter, je remettrais ma blouse blanche à temps complet."

S'il concède être ami avec Laurence Ferrari et Nagui, le présentateur des Pouvoirs extraordinaires du corps humain assure ne pas fréquenter "le show-biz" et préférer se faire discret une fois les caméras ou les micros éteints. Ne comptez donc pas sur lui pour exposer sa vie privée comme certaines personnalités se plaisent à le faire.

"Ma famille, c'est mon garde-fou et pour qu'elle puisse être mon sas de décompression, il faut qu'elle reste protégée. Voilà pourquoi je suis obsessionnellement opposé à la montrer", a confié celui qui a fait son retour en librairies avec Quand ça va, quand ça va pas (sorti le 2 mars aux éditions Clochette). Et de préciser : "Mon mariage avec Nathalie a été, sans que je le désire, médiatisé. Et je refuse de montrer mes parents et mes enfants. J'ai trois fils de 20, 18 et 16 ans [le dernier est né de son union avec Nathalie, NDLR]. La paternité, je pensais que ce serait plus facile... mais avec un peu de patience, on arrive à sortir des crises et à se sentir apaisé."

L'intégralité de l'interview de Michel Cymes est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala en kiosques ce mercredi 8 mars 2017.