Michel Cymes, sa demande en mariage à Nathalie : "On a fini par s'engueuler"

Pour Michel Cymes, la famille est une valeur essentielle. Le brillant chirurgien ORL, qui exerce en plus de sa carrière sur le petit écran, peut compter sur le soutien de ses proches en cas de coup de blues, comme il l'a confié lors d'une récente interview pour le magazine Femme Actuelle.

Le présentateur du Magazine de la Santé sur France 5 est papa de trois garçons, dont le dernier est né de sa relation avec sa seconde épouse Nathalie. Pour le magazine, il a dévoilé comment il l'a demandée au mariage. "Je suis divorcé, mais je savais que cette union avait un sens pour Nathalie. Cela faisait des années que nous n'avions pas évoqué le sujet et je voulais lui faire la surprise", a-t-il déclaré.

Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. "Elle [la demande en mariage, NDLR] a tourné au fiasco ! Nathalie était tellement scotchée qu'au lieu de me dire : 'Mon amour, c'est merveilleux', elle m'a répondu 'Euh, ben oui.' On a fini par s'engueuler : 'Merci pour ta réaction, ça fait des années que j'y pense et toi tu me dis ça!'", a-t-il ajouté.

S'il n'a pas donné les détails de sa demande laborieuse, qu'on se rassure, le sexagénaire a tout de même fini par épouser sa compagne. Il a d'ailleurs donné quelques détails sur la cérémonie. "Nous avions demandé à nos invités de s'habiller en noir et blanc avec une petite touche de rouge, et nous avons fait l'inverse", a-t-il expliqué. Une idée pour le moins originale !

Coline Chavaroche