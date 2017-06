Michel Cymes, sa femme Nathalie jalouse d'Adriana Karembeu : "Elle a explosé !"

Michel Cymes et Adriana Karembeu présentent ensemble Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la complicité des deux animateurs agace Nathalie, l'épouse du médecin le plus célèbre du PAF. Lors d'un entretien accordé à Faustine Bollaert pour Femme actuelle, Michel Cymes s'est penché sur le sujet.

Il a ainsi révélé que sa femme était plutôt jalouse. "Elle est mi-française, mi-argentine. La moitié du sang qui coule dans ses veines est sud-américain", a-t-il justifié. Voulant éviter tout excès de jalousie de la part de son épouse Nathalie, Michel Cymes a même pris l'initiative d'organiser un dîner "tous les quatre, avec Adriana et son mari".

Et, afin d'appuyer ses dires, l'animateur de 60 ans a raconté une anecdote à propos de sa première émission avec la jolie blonde, tournée au Mont-Blanc. "Lorsque je rentre chez moi, je donne le script à lire à ma femme et elle découvre le passage qui précise : 'Adriana et Michel entrent dans l'igloo, où ils vont passer la nuit.' Elle a explosé : 'C'est une plaisanterie !'", a-t-il confié.

En novembre prochain, cela fera cinq ans que Michel Cymes et Adriana Karembeu collaborent pour l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain. Une amitié qui dure...